Torna il palio del Sulcis nel galoppatoio comunale  

Torna domenica 27 (dalle 16.30) il palio di San Giovanni Suergiu, la più classiche delle corse a cavallo del Sud Sardegna, annullata lo scorso 4 giugno per il meteo avverso. Previsto un montepremi totale di 11 mila euro dall’associazione ippica San Giovannese 1990 che organizza l’evento e che, da una decina di anni, gestisce anche il galoppatoio di via Samis: «Da 15 anni organizziamo il palio del Sulcis oltre alle 5 edizioni del palio di San Giovanni Battista – spiega il presidente Luciano Steri – purtroppo i numeri della partecipazione sono un’incognita visto che in questo periodo ci sono molti palii, ma confidiamo nel fatto che il nostro è in un galoppatoio che rispetta tutte le caratteristiche per la partecipazione dei purosangue». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA