Torna il Natale solidale per le famiglie 

La spesa solidale per aiutare le famiglie in difficoltà, l’iniziativa proposta dal Comune si chiama “Un Natale per tutti”. Fino al 20 dicembre sarà possibile dare il proprio contributo acquistando generi alimentari e prodotti di prima necessità nei supermercati del paese. Saranno presenti dei banchetti di raccolta anche all’interno delle scuole. Il 23 dicembre i pacchi saranno donati alle famiglie più bisognose.

Emergenza

La fotografia scattata dall’assessorato ai Servizi sociali che promuove l’iniziativa fa capire l’importanza della generosità dei cittadini. Ben 367 famiglie hanno ricevuto la Carta dedicata a te, un aiuto economico di 500 euro per i nuclei con almeno 3 persone e un modello Isee non superiore a 15mila euro per l'acquisto di beni di prima necessità. Mentre 68 sono le famiglie che a Cabras nel 2024 hanno ricevuto i contributi per il canone di locazione, per un totale di 200mila euro messi a disposizione dal Comune. «C’è chi ha perso il il reddito di cittadinanza, ma ci sono anche famiglie monoreddito o prive di reddito con minori – commenta l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti - Un centinaio di persone in carico al Servizio sociale sono anche in situazione di povertà sanitaria, non riescono ad accedere alle cure della sanità pubblica e rinunciano a curarsi. Attraverso la donazione solidale possiamo garantire una maggiore serenità durante il periodo festivo».Nel 2023 erano stati più di cento i nuclei familiari che hanno ricevuto il pacco alimentare. «I dati elaborati dagli uffici comunali – va avanti Celletti – prevedono che anche quest’anno il numero delle donazioni si attesti sulla stessa cifra». Oltre alla solidarietà da parte della comunità, il Comune ha stanziato la cifra di ventimila euro per l’acquisto dei generi alimentari.

I volontari

Ma c’è anche chi non si rivolge al Comune, forse per vergogna. Si tratta di circa 50 famiglie che ogni mese vengono aiutate dalle volontarie del paese, veri angeli custodi. Sono le associazioni di volontariato Anteas e Vincenziane Sacro Cuore, che da anni affrontano il problema del disagio economico. I pacchi verranno recapitati anche a quelle famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA