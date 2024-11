Torna il mercatino di Natale della Pro loco  

Manca poco più di un mese a Natale ma le associazioni sono già a lavoro per predisporre un programma di iniziative che prenderà il via già tra la fine di novembre e i primi di dicembre.

Tornerà anche quest’anno, con una versione rinnovata, il mercatino di Natale della Pro loco con le casette in legno che saranno sistemate al parco Matteotti nel periodo dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Gli artigiani hanno aderito con entusiasmo tanto che è rimasta ancora prenotabile soltanto una casetta.Il mercatino, dove si potranno trovare oggetti di vario tipo e poi dolci, miele e tanto altro, resterà aperto tutti i giorni la sera dal lunedì al venerdì e sabato e domenica tutto il giorno con un’intensificazione degli orari nei giorni immediatamente precedenti il Natale.E come sempre ci sarà spazio anche per la musica e per il villaggio di Babbo Natale. Tornerà poi il mercatino benefico dell’associazione Sette Note e più, dal 6 all’8 dicembre a Sa dom’e Farra e i centri commerciali naturali di viale Colombo e di via Porcu stanno definendo proprio in questi giorni i vari programmi per animare le vie dello shopping. A questo si aggiungerà il programma del Comune e anche quest’anno non dovrebbe mancare il trenino che con Babbo Natale e gli elfi porterà grandi e piccini in giro per la città.

