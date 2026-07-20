Torna il Matrimonio mauritano 

Fervono i preparativi a Santadi per le celebrazioni del Mmatrimonio Muritano, che il prossimo 2 agosto giungerà alla cinquantottesima edizione.

La coppia

Per le nozze si gioca in casa: lo sposo, Federico Acca di 42 anni, è di Santadi, mentre la sposa, Federica Pinna, 31 anni, è di Teulada. «Abbiamo scelto di sposarci con il rito del Matrimonio Mauritano – spiega Acca – perché siamo profondamente legati alle nostre tradizioni e da anni partecipiamo con orgoglio a sfilate e manifestazioni indossando l’abito tradizionale, che per noi rappresenta un simbolo di identità e appartenenza. Celebrare il nostro matrimonio in questo modo significa rendere omaggio alle nostre radici». La sua futura sposa aggiunge: «Da quando vivo con Federico ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino il Matrimonio Mauritano e ne sono rimasta affascinata. Partecipando insieme alle sfilate in abito tradizionale è cresciuto in noi il desiderio di vivere questa esperienza anche nel giorno più importante della nostra vita. Sposarci con il rito mauritano è il nostro modo di celebrare l’amore, valorizzando al tempo stesso una tradizione che merita di essere custodita e tramandata negli anni. Anche al nostro bambino, sfilerà con noi indossando l’abito tradizionale».

Il programma

Quest'anno, i fondi a disposizione sono limitati: ci saranno diecimila euro messi a disposizione dalla Provincia e tutte le altre spese saranno finanziate dal Comune e dalla Pro Loco. Tuttavia il programma sarà comunque ricco a partire dal ritorno delle traccas che lo scorso anno rimasero bloccate per la dermatite bovina. Accanto ai carri con i buoi sfileranno diversi gruppi folk. Il programma prevede, per il 31 luglio, l’appuntamento con “gli sposi che si raccontano”. Sabato primo agosto, poi, serata all' insegna della musica con il gruppo Lakanas. Domenica, dalle 7, inizierà la vestizione degli sposi e, dalle 9, via alla sfilata delle traccas e dei gruppi folk. Alle 11 la celebrazione de “sa coia maurreddina”. «Nonostante abbiamo partecipato al bando Regionale – dice il sindaco Massimo Impera - non sono state ancora pubblicate le graduatorie, na dovremo riuscire comunque a realizzare una bella festa». Il presidente della Pro Loco, Paolo Atzeni,si dice «preoccupato per le alte temperature che sicuramente non sono certo favorevoli per il il pubblico, ma ancor meno per gli sposi e per tutti coloro che indosseranno gli abiti tradizionali».

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