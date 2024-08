Torna il maltempo: temporali nell’Isola, scatta l’allerta gialla 

Temporali, pioggia e vento su molte regioni italiane: la fotografia di metà agosto mostra un'Italia alle prese con le vacanze ma anche un'altra che per lunghe settimane ha tentato in tutti i modi di sopravvivere all'afa e a una colonnina di mercurio inchiodata sopra i 30 gradi. Tanto da esultare per l'arrivo delle prime piogge, come è accaduto a Palermo dove, dopo mesi di siccità, in moltissimi hanno riversato sui social gioia e soddisfazione per l'arrivo di nuvoloni e scrosci d'acqua. Il quadro meteo, diverso nelle ultime settimane da nord a sud, con quest'ultimo alle prese con una preoccupante siccità, è mutato con l'arrivo del maltempo. Tant'è che la Protezione civile ha emesso per la giornata di domani una allerta arancione in Emilia Romagna e gialla per Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e buona parte di Sardegna, Sicilia e Toscana.

Ma il maltempo ha interessato in ordine sparso molte regioni italiane, tra queste la Toscana, anch'essa ieri con un codice giallo. Disagi in Liguria, con la perturbazione che si è fatta sentire anche a Genova e sulla Riviera di Levante. Problemi anche nell'alto Lazio con un nubifragio che ha interessato gran parte della Tuscia, con alberi caduti che hanno messo in ginocchio la viabilità locale per buona parte della giornata. Infine pare essersi chiuso senza forti criticità questo fine settimana contrassegnato dal primo controesodo.

RIPRODUZIONE RISERVATA