Torna il maltempo, allerta in tutta Italia 

Come da previsioni, pioggia, temporali e vento sono tornati sull’Italia e hanno restituito un bilancio di morti, dispersi e danni. Ma l’allerta proseguirà anche per oggi, quando i temporali si sposteranno verso il Sud, dopo aver messo in difficoltà le regioni del Nord, tra allagamenti, problemi alla viabilità e alberi abbattuti dal vento. In Sardegna ieri i primi temporali, che hanno assunto la forma di vere e proprie bombe d’acqua soprattutto su Sassari e Olbia: strade allagate, alberi caduti ma senza gravi danni. Nella città gallurese, in particolare, i vigili del fuoco hanno dovuto svuotare dall’acqua il sottopasso di via Escrivà, che si era allagato.

Per il maltempo, sul Monte Bianco, quattro alpinisti risultano dispersi. Si tratta di due italiani bloccati a 4600 metri di quota e di due sudcoreani di cui non si conosce la posizione. Gli italiani sono due quarantenni, un uomo lombardo e una donna ligure, partiti nella notte tra venerdì e sabato dal rifugio des Cosmiques per seguire una delle vie alla vetta. Un altro alpinista di 71 anni è stato trovato morto dopo essere precipitato per 50 metri da una parete a 2300 metri di quota. Era andato a riprendere il tramonto da una delle Torri del Camp, nel Bellunese, quando è scivolato.

I danni

Dalla montagna fino al mare, i violenti nubifragi hanno investito quasi tutto il Nord Italia. In Versilia pioggia, grandine e una piccola tromba d’aria hanno provocato danni in alcuni stabilimenti di Marina di Pietrasanta. Ma i temporali hanno interessato quasi tutta la Toscana: circa 2000 fulmini sono caduti tra le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze.

Intanto proseguono nel Torinese, a Feletto, le ricerche di Gianni Canavera, 58 anni, disperso da giovedì mattina dopo la piena del torrente Orco. L’uomo al momento dell’incidente stava effettuando delle opere di disboscamento sulla riva quando il trattore si è ribaltato in acqua, investito dalla corrente.

L’evoluzione

Già dalle prime ore di oggi la perturbazione si muoverà verso le regioni meridionali portando temporali su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. La protezione civile ha, quindi, emesso un'allerta arancione in otto regioni, in Friuli Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Mentre è gialla in 17 regioni, da Nord a Sud, Sardegna compresa per una nuova giornata di maltempo.

