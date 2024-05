Torna il Girotonno: sfide tra chef, cibo e spettacoli 

Al via oggi la ventesima edizione del Girotonno. Carloforte è pronta a celebrare la sua eccellenza, il tonno rosso, e ad accogliere i tanti visitatori che sceglieranno “u paize” per la festa lunga più di un week end, da oggi al 2 giugno. Traghetti speciali e tariffe scontate nei giorni del Girotonno, nei due porti di partenza, da Portovesme e Calasetta. Gli orari dei traghetti, inclusi quelli aggiuntivi per la kermesse, si trovano nel sito della compagnia Delcomar ma anche nelle pagine del Girotonno e del Comune di Carloforte.

I trasporti

Gli ultimi traghetti da Carloforte per Portovesme, dopo gli spettacoli serali, saranno a mezzanotte e mezza e alle 2 (quest’ultimo il 30 maggio e il primo giugno), mentre da Carloforte verso Calasetta traghetti in partenza a mezzanotte meno un quarto e due e un quarto. Per i tanti visitatori che si dirigeranno verso Carloforte e lasceranno le auto a Portovesme, oltre al parcheggio della stazione marittima, c’è l’area messa a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale di Carloforte, nel nuovo molo di Portovesme. I biglietti del traghetto, da Portovesme e Calasetta, sono scontati di 5 euro sul passeggero e 10 euro sull’autovettura; il contributo di sbarco sarà di 2,50 euro il 30 e 31 maggio e di 4 euro il 1 e 2 giugno. Una volta sbarcati nell’isola di San Pietro, informazioni su eventi e trasporti pubblici locali (autobus Arst per spostarsi nell’isola) si potranno chiedere all’Info Point dell’ufficio turistico in piazza Carlo Emanuele III, dove si potranno anche acquistare i ticket per Tuna Competition e Live Cooking.

Sfida gastronomica

Per immergersi nel gusto e nella storia del Girotonno la formula è quella collaudata, con l’organizzazione del Comune di Carloforte e dell’agenzia Feedback. Al centro della manifestazione c’è la sfida gastronomica tra i sei Paesi in gara: Italia, Brasile, Palestina, Israele, Grecia e Giappone. Gli chef si sfideranno sul palco nella Tuna Competition e una giuria di esperti (presieduta da Roberto Giacobbo), con i voti del pubblico che degusterà i piatti, decreterà il vincitore del Girotonno. Presenteranno la gara Valentina Caruso e Federico Quaranta.

Gli spettacoli

Oltre alle sfide tra Paesi, il tonno sarà protagonista anche dei Live Cooking che si svolgeranno durante la giornata. Dopo la full immersion nel gusto e nella storia del tonno e delle tonnare, la sera sono in programma tre eventi clou: oggi appuntamento con Elettra Lamborghini, domani sarà la volta dello spettacolo comico di Uccio De Santis e sabato sera gran finale con Umberto Tozzi. Un menù ricco di cucina, eventi e iniziative in concomitanza con la ventesima edizione del Girotonno. Oltre alle escursioni e ai percorsi in giro per l’isola, chi sceglierà Carloforte in questo lungo fine settimana potrà visitare i due musei civici, Casa del Duca e Torre San Vittorio che venerdì, sabato e domenica saranno visitabili gratis in occasione di Monumenti Aperti che mette in mostra anche altri monumenti, tra cui la chiesa dei Novelli Innocenti, le Saline, le Mura di Cinta e Castello. Nei giorni del Girotonno c’è spazio anche per l’arte, con tre mostre di fotografia e arte: Terre di Mare, all’hotel Villa Pimpina, con le opere di Marta Fontana, Amime al Cineteatro Cavallera, del fotografo Maurizio Pighizzini e Mattanza, del fotografo Giovanni De Angelis, nell’ex Macello. Per i più i piccoli in piazza Pegli sarà operativo il Funny Village. «Ci siamo convinti che questa edizione così simbolica non possa che rappresentare ulteriormente una opportunità per tutto il Sulcis Iglesiente - dice il sindaco Stefano Rombi - un territorio che, sotto il profilo dell’ospitalità, sta lavorando per crescere e deve farlo sempre di più in modo cooperativo. Il Girotonno costituisce un esempio da seguire, essendo nei fatti l’apripista della stagione turistica nel Sulcis».

RIPRODUZIONE RISERVATA