Torna il Folk Festival, gruppi e cori da tutto il mondo 

Edizione numero 19 con lo stesso entusiasmo di sempre per l’International Folk Fest. L’appuntamento si rinnova a Sestu, dal 31 luglio al 4 agosto, con l’organizzazione a cura del gruppo folk “I Nuraghi” e il supporto dell’assessorato regionale alla Cultura, del Comune e della Pro Loco. Un viaggio attraverso la musica e le danze dei popoli del mondo.

La manifestazione si terrà a casa Ofelia a Sestu, ma toccherà anche altre cittadine, con altre tappe in cui i gruppi saranno a Samugheo sabato 29, a Meana Sardo domenica 30 e a Uta e Fonni il 5 agosto. Quest’anno parteciperanno circa 200 figuranti da tutto il mondo, e Sestu promette di essere la capitale mondiale del folklore. Lunedì 31 si terrà la presentazione dei gruppi in via Scipione nell’aula consiliare, dalle 18.30 con la sindaca Paola Secci e un piccolo corteo. Poi avranno inizio le esibizioni a casa Ofelia, da mercoledì 2 agosto a venerdì 4 agosto. Vastissimo il panorama degli artisti, con le serate che saranno presentate da Ottavio Nieddu.Il 2 agosto ci saranno Los Hermanos Cabillon, dal Brasile, e Music Group Krakowiacy, dalla Polonia, seguiti dalla cantante sarda Sandra Ligas e dal gruppo sardo A Ballare, con Emanuele Bazzoni, Roberto Fadda e Graziano Montisci. Il giorno dopo arriva la Compania Floklorica Danza, dall’Uruguay, e la polacca Folk Song and Dance Group Kralowiacy, e il gruppo folk Janas da Monastir e I Nuraghi da Sestu. Gran finale venerdì 4 agosto con Wici Song and Dance Theatre direttamente da Chicago, Melaka Heritage Institute dalla Malesia, e Loughgiel School of Irish Dancing, dall’Irlanda, per chiudere con il gruppo folk I Nuraghi.

