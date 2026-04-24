Torna il festival Tuttestorie dedicato ai ragazzi, da lunedì sono aperte le iscrizioni per le scuole 

Torna il festival Tuttestorie di letteratura dedicato ai ragazzi con 43 ospiti in arrivo dagli Stati Uniti alla Svezia, dalla Germania all’Olanda, al Belgio, dal nord al sud Italia: autrici, autori, illustratrici e illustratori, atelieristi con cui indagare il tema dei vestiti.

Da lunedì all’8 maggio sono aperte le prenotazioni delle scuole per la nuova edizione che si svolgerà dal 5 al 12 ottobre ed è intitolata “VESTIVAL! Racconti, visioni e libri da mettersi addosso”. In calendario un intenso programma di incontri, laboratori, installazioni e performance ideato e organizzato dalla “Libreria per ragazze e ragazzi Tuttestorie”, per le classi di tutta l’Isola, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Sono 243 gli appuntamenti destinati agli studenti fra incontri, laboratori e azioni performative. Di questi 161 si svolgeranno in città (Exma, Basilica di San Saturnino, Biancospino Dispensa, Oratorio della Chiesa di San Lucifero, Mediateca del Mediterraneo, Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana, Plantè e Libreria Tuttestorie). Sul sito www.tuttestorie.it può essere consultato il programma completo riservato alle scuole, con le modalità di partecipazione, l’elenco degli ospiti e i suggerimenti di lettura.

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