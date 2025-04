Torna il festival della legalità 

“Conta e cammina, la legalità appartiene al tuo cammino”. Giunto alla decima edizione, dal 28 al 30 aprile torna a Macomer il festival della legalità, ideato e organizzato dal Centro servizi culturali Unla e patrocinato dal Comune. La manifestazione negli ultimi anni ha guidato migliaia di studenti, provenienti da paesi e scuole diverse, in percorsi di legalità, coscienza e impegno. L’iniziativa è soprattutto volta a combattere il malaffare e creare le condizioni per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Ogni giornata sarà dedicata a una fascia di età, non tralasciando gli incontri serali rivolti a un pubblico più vasto.

Gli obiettivi

«È l’inno alla legalità - dice il sindaco, Riccardo Uda - una pietra miliare, un segnale per i giovani che in Italia si può vivere anche in un altro modo». Antonella Simula, direttrice artistica del festival sottolinea: «È importante parlare di legalità in maniera gioiosa e dinamica. Lo facciamo per la decima volta, diventando un esempio non solo in Sardegna, ma anche nella Penisola e all’estero, perché si tratta di manifestazioni di alta qualità. È la cultura che si trasforma in movimenti e poi in economia».

Il programma

Si inizia il 28 aprile (ore 19.30) con la rilettura della Buona Novella, di Gerardo Ferrara, “La cattiva novella, l’apocrifo Faber e un altro Dio fuori di me”. Il 29 aprile, alle 9, con la partecipazione della polizia di Macomer incontro con gli studenti sui social, usati quotidianamente anche dai minori, potenziali strumenti pericolosi di dinamiche sbagliate che possono comportare anche dei reati. Alle 11.30 una lezione spettacolo, con Giacomo Rossetto, per far luce sulle peculiarità di ogni mafia chiarendone origini, struttura e modalità d’azione. «Si raccontano le mafie ai ragazzi - spiegano gli organizzatori - perché non siano spettatori passivi, ma proiettori della legalità nel futuro». Alle 20.30, appuntamento per gli studenti: Giacomo Rossetto documenta come negli anni le organizzazioni criminali hanno saputo rinnovarsi, cambiando modi e strategie. Il 30 aprile il laboratorio, tratto dal libro “Peppino naso all’insù”, per raccontare ai più piccoli la storia di Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978, con l’autrice Evelin Costa e l'illustratrice Valentina Mercurio. Alle 20.30 il film “Il traditore” di Marco Bellocchio.

