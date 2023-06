Dopo 33 anni di assenza torna il Festival della Canzone Algherese. Ieri la conferenza stampa di presentazione: al Quarter, l’1 e il 2 luglio, 42 canzoni di cui 18 in gara e una giuria di esperti per decretare il vincitore. La manifestazione sarà articolata in due serate, con inizio previsto alle 20.30, entrambe all'insegna della musica dal vivo e con brani esclusivamente inediti. Condurranno la serata Pinuccia Sechi e Pierpaolo Sanna. Ospiti i Bertas, Paolo Dessì, Sabor Flamenco e Animas. «È un festival che vanta una tradizione antica e merita di essere valorizzato per ritornare ai fasti di un tempo», le parole del sindaco di Alghero Mario Conoci che si è complimentato con l'associazione “APS Festival della Canzone Algherese.” (c.fi.)

