Torna il “Dog show”, in gara 1300 cani 

L’appuntamento è per domani e domani dalle 9 alla Fiera di viale Diaz (ingresso gratuito). Torna il “Dog Show Cagliari, edizione 2023, una delle più importante esposizioni canine a livello regionale e non solo, organizzata dal gruppo cinofilo cagliaritano e dal gruppo cinofilo nuorese sotto l'egida dell’ente nazionale della cinofilia Italiana (Enci) e con il sostegno del Comune. Alla kermesse partecipano oltre 1.300 cani in rappresentanza di circa 160 razze su 400 conosciute. «Dopo due anni di blocco per la pandemia da Covid, la manifestazione riprende finalmente in grande stile», dice l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia. «La manifestazione di questo fine settimana», aggiunge, «rappresenta un appuntamento importante per la promozione della città e del territorio, che saprà contribuire allo sviluppo del turismo, linfa vitale per il settore produttivo».

«Con il Dog show contribuiamo a migliorare le razze e magari a realizzarne di nuove da impiegare nel campo della sicurezza, del sociale o dell'assistenza», spiega Elio Grassi, presidente del comitato organizzatore. Una giuria internazionale composta di 20 esperti,selezionerà i migliori esemplari di ogni razza fra Tibetan Masive, Barbone Italiano, Minianture American Shepard, Pastore Fonnese.

