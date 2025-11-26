Torna il Consiglio dopo un mese di stallo 

Arriva in Aula il secondo stralcio del piano di lottizzazione di Santa Lucia. Un passaggio burocratico preliminare alla nascita di un nuovo quartiere in una zona abbastanza centrale di Assemini, destinato a ospitare circa 700 residenti, compresi quelli che abiteranno in 54 case sociali. Con il corredo di parchi, strade e negozi.

La seduta

Ma la notizia più attesa, tra Municipio e dintorni, è proprio la convocazione del Consiglio comunale di Assemini, prevista per domani alle 16, esattamente 28 giorni dopo il fragoroso rinvio della seduta per mancanza del numero legale che la maggioranza non era riuscito a garantire per malumori vari e assortiti, i mal di pancia politici, come vengono chiamati in gergo. Indisposizioni finite? Siamo davanti a una tregua o a una pace? Si poteva evitare lo stallo di un mese?

Il sindaco

Il sindaco Mario Puddu ci mette la faccia: «Ci sono stati in questo periodo confronti, incontri, analisi e penso che si arrivati a un’intesa, come dimostra la convocazione del Consiglio. Avrei preferito che tutto questo avvenisse all’interno della maggioranza, diversamente da quanto è accaduto, ma sono un ottimista di natura e spero che questa esperienza possa portare buoni risultati e sia un momento di crescita, sempre nell’interesse della città».

Le reazioni

Nessun rimpasto in Giunta, nessun redde rationem pubblico, pare di capire, alla ripresa dei lavori assembleari, e questo fa storcere il naso alla minoranza: «Avremmo voluto che la crisi della maggioranza venisse affrontata in Consiglio alla luce del sole», dice Niside Muscas (centrodestra), «non per altro, perché la gente ha assistito a un mese di stop forzato dei lavori in Consiglio e avrebbe meritato di sapere di più. Noi stessi consiglieri d’opposizione abbiamo saputo di tensioni e malumori dai giornali. La lottizzazione Santa Lucia? Siamo favorevoli, anche se forse l’iter è durato troppo, Assemini è una realtà che perde abitanti e che ha tante case sfitte, un nuovo quartiere oggi ha senso soprattutto per gli investitori e per le imprese, credo».

Diego Corrias, capogruppo M5S, rileva «che servirebbe una svolta anche per la zona di Cuccuru Macciorri, per l’area artigianale, per la piscina, per il parco delle terre cotte: Mario Puddu ha vinto le elezioni, ma deve dimostrare di saper amministrare con una composizione così composita, unita solo in vista del voto. Il Consiglio si riunisce una volta ogni mese-mese e mezzo e questo è un pessimo segnale per gli asseminesi».

RIPRODUZIONE RISERVATA