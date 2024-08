Torna il Consiglio dopo la pausa estiva 

L’ultima riunione-fiume, terminata alle 2 del mattino, tre settimane fa. Giovedì 5 torna dopo le ferie il Consiglio comunale. Lo ha deciso la riunione di capigruppo convocata tre giorni fa dal presidente dell’Assemblea Marco Benucci. All’ordine del giorno ci saranno nove debiti fuori bilancio, alcune interrogazioni e soprattutto la delibera di Giunta adottata nei giorni scorsi in tema di rifiuti. Un documento “tecnico” più che politico, con cui la Giunta ribadisce al Consiglio che la migliore gestione dei rifiuti può essere assicurata solo esternalizzando il servizio, attraverso un bando, quindi. Bando che, come noto, l’amministrazione dovrà pubblicare entro il 30 settembre, giorno in cu scade l’appalto in corso (salvo poi essere procrastinato fino all’aggiudicazione di quello nuovo). La Giunta ha già pubblicato le linee di indirizzo e adesso il Consiglio si prepara a una lunga discussione sul tema: per il 10 settembre, infatti, il presidente Benucci ha già fissato (ancora da convocare) il dibattito in aula sul nuovo appalto rifiuti chiesto da Raffaele Onnis (Riformatori) ma condiviso da tutta l’opposizione (e indirettamente dalla stessa maggioranza). Dibattito al termine del quale è previsto un ordine del giorno che farà sintesi delle posizioni degli uni e degli altri. ( ma. mad. )

