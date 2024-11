Torna il concorso per la vetrina più bella 

Non solo i mercatini di Natale. La Pro Loco sta definendo il programma delle feste di fine anno e tra pochi giorni si potrà cominciare a votare per le vetrine più belle. Torna infatti il contest “La vetrina di Natale” per premiare i commercianti che addobberanno nel modo più bello e originale i loro negozi.

Il concorso è aperto a tutti, dai negozi di abbigliamento, alle botteghe, alle macellerie e così via. Tutti potranno sbizzarrirsi per cercare di accaparrarsi il primo premio. Il format è sempre lo stesso: nei prossimi giorni nella pagina della Pro Loco saranno caricate le vetrine in gara e poi ci sarà un determinato tempo per votarle.

La premiazione dovrebbe arrivare in concomitanza con la proclamazione del “Quartese dell’anno” e la presentazione del calendario artistico storico della Pro Loco. Concorso anche per il presepe più bello allestito sia in casa che nelle strade o nelle scuole.

L’anno scorso il premio era andato ai bimbi della scuola del Bambino Gesù in via Diaz. Uguali alla vetrina di Natale le modalità di voto. E poi , novità, ci sarà anche il premio per la casetta in legno più bella del mercatino di Natale del parco Matteotti che sarà allestito dall’8 dicembre al 6 gennaio. E nei prossimi giorni sarà svelato anche il nome del Quartese dell’anno.

