Torna il concorso di poesia Peppino Mereu 

Poesia, narrativa, musica e lingua sarda tornano protagoniste a Tonara con il concorso letterario “Po Peppinu Mereu”, organizzato per il nono anno consecutivo dal coro polifonico femminile Tonara con il contributo di Comune, Fondazione di Sardegna, Bim Taloro e Regione. L’iniziativa richiama la figura di Peppino Mereu, nato a Tonara nel 1872 e scomparso nel 1901, che fece della poesia in lingua sarda uno strumento per raccontare e denunciare le disuguaglianze presenti nell’Isola; è autore, tra l’altro, del testo di “Nanneddu Meu”, divenuto nel tempo uno dei simboli della musica sarda. Il concorso prevede 4 sezioni: poesia in lingua sarda in rima, poesia in lingua sarda a versi liberi, scrittura narrativa dedicata alle scuole con “Iscrie unu contu” e “Poesia e musica”, che invita a reinterpretare la poesia attraverso il rock, il pop, il rap, la polifonia, il canto a tenore e altre forme della tradizione sarda. «La rassegna non si limita a custodire un patrimonio del passato – dice Caterina Carboni, presidente del coro polifonico Tonara – ma con il coinvolgimento delle scuole attraverso un premio per le classi che realizzano poesie o racconti in sardo, si propone come strumento vivo di creatività». Elaborati entro il 12 ottobre.

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