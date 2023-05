Torna il caos in Traumatologia 

L’unico anestesista disponibile serve per un’emergenza in un altro reparto e le sedute operatorie della Traumatologia saltano.

Lunga attesa

Se va bene, verranno recuperate domani, altrimenti la settimana prossima. Sempre che qualcuno, come nuovamente accaduto di recente, non decida di farsi operare negli ospedali del cagliaritano. La settimana iniziata dopo la festa del Primo maggio si è tradotta in un nuovo supplizio per una quindicina di degenti, in larga misura over ottantenni, del reparto di Traumatologia del Sirai. Alcuni, con femori rotti, in attesa di intervento da una decina di giorni benché per questo tipo di operazione la prassi medica suggerisca di intervenire (salvo diverse controindicazioni cliniche) entro 48 ore. Martedì, quando era tutto pronto per una delle due sedute operatorie settimanali (l’altra è domani), tutto è saltato per un’urgenza in un altro reparto. «Basta un intoppo e non si opera – accusa Daniele Pintus, figlio della 85enne Isangela, pensionata di Domusnovas col femore rotto da quattro giorni: capiamo lo sforzo del personale però a questo punto sarebbe il caso di dire ai pazienti quali possano essere i tempi reali di attesa per un intervento, così ci si regola e magari si decide di portare altrove il proprio parente». Da 11 giorni attende che qualcuno la operi al femore fratturato anche Tullia Caredda, 94 anni di Sant’Antioco che si è vista rinviare l’intervento chirurgico per ben due volte. I parenti sono su tutte le furie. Infatti, nonostante la preparazione per l’intervento e di conseguenza il digiuno preparatorio, si è vista superare nell’elenco della sala operatoria da annunciate urgenze.

A casa

Attualmente sono ricoverati una decina di pazienti più quattro che stanno seguendo la degenza a casa in attesa di una agognata telefonata che annunci la disponibilità dell’intervento. «Ma almeno sono a casa – afferma Annalisa Pilloni, figlia di Luciano, 80enne di Santadi, al Sirai da 8 giorni per una frattura al femore – nel nostro caso invece i pazienti si preparano all’operazione senza mangiare e assumendo pochi liquidi per poi scoprire che tutto viene rimandato». In ansia anche le figlie della 76enne carlofortina Antonina Fanari, Giusi e Savina Parodo, per la loro madre a sua volta col femore rotto da qualche giorno per una caduta: «Nostra madre non è particolarmente anziana quindi un’operazione repentina potrebbe scongiurare ulteriori ripercussioni: siamo nel limbo perché non sappiamo se la situazione si sbloccherà o se portarla via». Nelle scorse settimana diverse pazienti hanno firmato le dimissioni e scelto di farsi operare altrove. La Asl anticipa che «le sedute saltate martedì per un’urgenza verranno recuperate domani con una seduta dedicata alla Traumatologia».