Torna il campionato provinciale di scacchi 

Riparte domenica l’assalto alle fasi nazionali e mondiali dei campionati under 18 di scacchi. Per il terzo anno consecutivo Domusnovas ospita il campionato provinciale under 18 che nell’edizione scorsa aveva visto 2 giovani del cagliaritano arrivare fino al campionato mondiale.

Non si è toccato il record nazionale di iscritti stavolta (l’anno scorso furono ben 260) ma sono comunque 180 i giovani che si daranno battaglia (6 le categorie) nella palestra comunale. In palio le qualificazioni agli assoluti nazionali di Salsomaggiore Terme, coppe, attestati, premi vari, pezzi di scacchi da collezione ed anche un pallone autografato da tutti i giocatori del Cagliari calcio, società che figura tra i 16 partner dell’evento. Per l’evento organizzato da Comune, istituto comprensivo Meloni e circolo Mo.S.Ca di Cagliari, menù dedicati nelle attività, visite guidate alla grotta di San Giovanni ed anche la “Festa della sport” curata dall’associazione Scarzella. «La scuola - annuncia la dirigente scolastica Marta Putzulu - allestirà una area pic-nic interna con tavoli offerti dalla Pro Loco e sarà presente il box del circolo Mo.S.Ca per la distribuzione delle magliette». Il pubblico è invitato a partecipare: «Ma sono banditi cellulari e scarpe rumorose», fa sapere il maestro di scacchi Isacco Ibba.

RIPRODUZIONE RISERVATA