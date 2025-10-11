Torna il calcio, staff e giocatori si presentano  

Il calcio torna ufficialmente a Quartucciu. La nuova squadra composta da giocatori e staff verrà presentata ufficialmente alla popolazione mercoledì alle 19.30 all'oratorio Sant'Antonio della parrocchia di San Giorgio (ingresso da via Quartu).

«Presenteremo i nostri programmi per il presente e per il futuro, la squadra SS Quartucciu Calcio al completo e le maglie», annuncia Simone Piras, presidente e allenatore del neonato team, «siamo molto emozionati e ricchi di entusiasmo e voglia di coinvolgere il paese in questa avventura».

Il campionato vero e proprio (Terza Categoria) prenderà il via domenica 19 ottobre alle 18.30 nel campo di calcio del Vecchio Borgo Sant'Elia a Cagliari, dove la squadra giocherà le partite casalinghe in attesa della riqualificazione del campo de Le Serre. Per il Comune saranno presenti il consigliere comunale di maggioranza Simone Santabarbara e molto probabilmente anche il sindaco Pietro Pisu. Il calcio a Quartucciu mancava da ben 17 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA