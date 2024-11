Torna il calcio in paese in memoria di chi non c’è più 

Con la prima partita in casa, la neonata Pabillonis F.C. conquista la prima vittoria in campionato. Una giornata che ha regalato emozioni intense, non solo sportive, grazie al netto 2-0 contro la Monterra, dedicato ai giovani pabillonesi che non ci sono più. Ad assistere, oltre duecento persone tra gli spalti del Tonino Tiddia. Prima del calcio d’inizio, la squadra ha voluto ricordare Valentino Frau, promettente centrocampista pabillonese che militava in Promozione nel Guspini e scomparso prematuramente nel 2018 a soli 21 anni durante un'immersione subacquea, altra sua passione. Oltre a un minuto di raccoglimento in suo onore, è stata esposta una maglietta con il suo volto lungo la recinzione che separa il campo dalle panchine, mentre fumogeni bianco-granata hanno accompagnato la scena.

Commoventi le parole post gara del mister Enrico Pisanu: «Dedichiamo questa prima vittoria della nostra società a Valentino Frau e a tutti i giovani che non sono più tra noi e che hanno vestito questa maglia: Alessandro Diana, Tyron Mancosu e Valentino Serpi».

Il presidente Nicola Atzei ha commentato: «Una bellissima partita. Mettiamo in cassa la prima vittoria che dedichiamo alla memoria di chi non c’è più».

