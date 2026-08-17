Torna il calcio dopo sette anni di stop 

Dopo almeno sette anni di silenzio a Pabillonis è rinata la passione per il calcio grazie a una nuova società, la Fc Pabillonis, fondata nel 2024 e presieduta da Nicola Atzei, 36 anni. Ogni domenica allo stadio comunale per un intero anno sportivo sono andate non meno di trecento persone ed è arrivata la promozione sotto la guida dell’allenatore Massimo Selis: «Passare dalla Terza alla Seconda categoria - spiega il presidente Nicola Atzei – è stata una grande gioia per il nostro piccolo paese, dove ci sostengono tanti sponsor e il Comune».

Negli spalti il tifo accomuna persone di ogni età: «La soddisfazione più grande», per Atzei, «è stata aver riportato la comunità di Pabillonis al campo sportivo. Ringrazio il gruppo di tifosi “Sbandati granata”: a loro questa società deve tutto perché in ogni partita si fanno sentire».

Per il prossimo campionato si torna subito al lavoro. Sono impegnati anche il vice presidente Gianluca Armas, il vice allenatore Patrizio Troncia, il massaggiatore Moreno Zurru, il safeguarding Enrico Tuveri e i dirigenti Massimo Cherchi, Leandro Sanna, Nicola Scanu, Danilo Serpi, Marco Tuveri, Fabio Melis, Ilario Troncia, Giorgio Oliva, Claudio Zara ed Enrico Pisanu. Così la favola di una piccola società calcistica continua e tutto il paese è in fermento per la nuova stagione sportiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA