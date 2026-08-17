VaiOnline
Pabillonis.
18 agosto 2026 alle 00:09

Torna il calcio dopo sette anni di stop 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo almeno sette anni di silenzio a Pabillonis è rinata la passione per il calcio grazie a una nuova società, la Fc Pabillonis, fondata nel 2024 e presieduta da Nicola Atzei, 36 anni. Ogni domenica allo stadio comunale per un intero anno sportivo sono andate non meno di trecento persone ed è arrivata la promozione sotto la guida dell’allenatore Massimo Selis: «Passare dalla Terza alla Seconda categoria - spiega il presidente Nicola Atzei – è stata una grande gioia per il nostro piccolo paese, dove ci sostengono tanti sponsor e il Comune».

Negli spalti il tifo accomuna persone di ogni età: «La soddisfazione più grande», per Atzei, «è stata aver riportato la comunità di Pabillonis al campo sportivo. Ringrazio il gruppo di tifosi “Sbandati granata”: a loro questa società deve tutto perché in ogni partita si fanno sentire».

Per il prossimo campionato si torna subito al lavoro. Sono impegnati anche il vice presidente Gianluca Armas, il vice allenatore Patrizio Troncia, il massaggiatore Moreno Zurru, il safeguarding Enrico Tuveri e i dirigenti Massimo Cherchi, Leandro Sanna, Nicola Scanu, Danilo Serpi, Marco Tuveri, Fabio Melis, Ilario Troncia, Giorgio Oliva, Claudio Zara ed Enrico Pisanu. Così la favola di una piccola società calcistica continua e tutto il paese è in fermento per la nuova stagione sportiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Rischia di annegare: grave Trepy

Incidente in piscina, l’attaccante 20enne del Cagliari in Terapia intensiva a Sassari 
l L. Piras, Spignesi
Il dramma

Morta dopo un mese di agonia

Ferita gravemente dal marito il 23 luglio, Michela Rubiu non ce l’ha fatta 
Raffaele Serreli
L’inchiesta.

Oggi o domani l’autopsia

Andrea Manunza
La disgrazia

Rischia di annegare in piscina, grave Trepy

La punta del Cagliari in coma farmacologico. Pisacane: «Ti aspetto». La preghiera di Esposito 
Lorenzo Piras
il dram

L’impennata degli sbarchi: 150 per cento in più dal 2025

La Sardegna rischia di diventare la seconda Lampedusa 
Luigi Almiento
Sotto la lente l’impianto eolico Alas, già in fase di realizzazione dopo l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione

Altolà alle pale vicino alle domus de janas

Il ministero della Cultura chiede chiarimenti alla Soprintendenza di Sassari e Nuoro 
Alessandra Carta