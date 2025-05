Torna il Btp Italia, da oggi il collocamento Rendimento dall’1,85%, mercati in attesa 

Il Btp Italia ritorna dopo due anni con un tasso reale garantito minimo dell'1,85%: sopra i livelli di mercato di titoli comparabili, e con una protezione dall'inflazione adatta a chi vuole diversificare gli investimenti e difendere il portafoglio dai rischi geopolitici e dai dazi di Trump. Il Mef ha annunciato ieri il tasso cedolare minimo, che può essere confermato o rivisto al rialzo all'apertura della quarta e ultima giornata del periodo di emissione, che parte oggi e si conclude venerdì. Alla ventesima edizione dell'emissione retail il Tesoro arriva avendo incassato miglioramento della prospettiva del rating di Moody's, che tuttavia non ha alzato il merito di credito limitandosi all'outlook, e con lo spread ieri sceso nuovamente sotto i 100 punti base, anche se il premio di rischio resta il più alto fra tutti i Paesi dell'area euro. In uno scenario globale d'instabilità fra tensioni geopolitiche alle stelle e ritorno in grande del protezionismo con i dazi di Trump: l'Ue ha ottenuto tempo fino a luglio prima che Trump faccia scattare il 50%.

