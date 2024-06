Torna il Bike Tour, in bici anche i disabili 

Sarà il 15enne Leonardo con il suo speciale tandem a guidare il bike tour, la passeggiata in bicicletta per i siti storici della città in programma domenica dalle 10, organizzato dall’associazione sportiva Seguimi nell’ambito del programma di Itacà dell’associazione turistica quartese.

Con lui ci sarà anche un altro ragazzo con disabilità lieve e poi ovviamente tutti quelli che vorranno partecipare. La partenza è fissata in piazza Santa Maria poi da qui si pedalerà verso l’ex Convento dei cappuccini, la Croce Gotica, la basilica di Sant’Elena, Sa dom’e Farra, la Cappella dell’asilo Dessì, Su Grifoni Mannu, la chiesa di Sant’Efisio e la chiesa di Santa Maria. Il Bike City Tour è adatto a persone di qualsiasi età provviste di una bicicletta, ed è aperto anche a persone con disabilità e biciclette speciali.«Se qualcuno non dovesse avere una bici» dice la presidente di Seguimi Daniela Graziu, «può contattarci e gliene metteremo a disposizione una in modo da poter partecipare insieme a tutti gli altri».

Nell’associazione i disabili possono andare in bici grazie a mezzi speciali. Tra questi il “tandem ad abbraccio” dove la persona con disabilità sta seduta davanti e l’operatore dietro. Ci sono due manubri nella parte anteriore. Uno dei due è lungo tanto da arrivare all’operatore che tiene i comandi.

