Torna il bando pubblico a tromba 

«Il ritorno al passato? Perché no. L’alta tecnologia non può e non deve cancellare la nostra storia». Sono le parole del sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, a proposito della rinascita dello storico “bando pubblico a tromba” diffuso in tutta la cittadina termale. Un servizio gestito dal Comune che ora, come oltre mezzo secolo fa, ha l’onere di avvertire tutti i compaesani su quanto predisposto dall’amministrazione, sulle altre novità che riguardano il paese.

L’impianto

Muti ormai da diversi anni, Gli altoparlanti hanno di nuovo fatto sentire la loro voce. Il vecchio impianto, infatti, è stato rimesso a nuovo ed ampliato con ulteriori diffusioni sonore installate in diversi punti, tali da consentire ai residenti del centro storico e delle periferie di poter ascoltare le notizie salienti del Comune, grazie alla voce degli agenti della Municipale cui è affidata la gestione del servizio. Alcune trombe si trovano sul tetto degli edifici più alti, come il caseggiato scolastico di via Campania, la palestra, l’ex scuola elementare di via Manzoni, il cineteatro delle terme e in alcune vie cittadine. L’annuncio d’interesse pubblico è preceduto da alcuni squilli in segno di richiamo. Segue la comunicazione che può riguardare un’emergenza, la chiusura di un ufficio, lo smarrimento o ritrovamento di un oggetto, un cane scomparso o ritrovato, un appuntamento come il Consiglio comunale. Largo spazio ai commercianti per comunicare la vendita di prodotti particolari o scontati, in questo caso il servizio è a pagamento, 5 euro a bando.

Il progetto

«Sembra quasi impossibile oggi – dice Zucca – immaginare una vita senza i mezzi di comunicazione, televisione, internet, cellulare e i social. C’è un però. In Comune ricevo spesso cittadini che lamentano di non essere informati come una volta su fatti della vita quotidiana del paese. Soprattutto gli anziani che non hanno dimestichezza con i social e quelli che ce l’hanno sono il solito gruppo ristretto. Comunque, gli uni e gli altri rimpiangono il vecchio bando. La voce amica che entra in casa, a tutte le ore, e informa sulle novità». Gli inviti insistenti e la promessa elettorale di riportare il bando pubblico, hanno così convinto l’amministrazione a fare un passo indietro nel tempo.

E per una volta sono tutti d’accordo: maggioranza e minoranza. «Dopo anni di silenzio – ricorda il capo del gruppo di opposizione Ercole Melis – si riparte con un servizio caro a tutto il paese. Nel 2018 la Giunta ci aveva provato, abbiamo speso circa 10 mila euro per acquistare nuove strutture. Sembrava funzionasse. È durato poco, giusto un anno, quello della pandemia di Covid, quando riuscimmo a trasmettere musica, un modo per sentirci uniti, visto l’obbligo di stare a casa».

