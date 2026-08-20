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21 agosto 2026 alle 00:33

Torna “Gli indegni” A Quartu e Tortolì due nuove tappe  

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Dopo la pausa di Ferragosto prosegue il tour dello spettacolo “Gli indegni – Quasi un musical”. Tratto dal romanzo di Francesco Abate “Gli indegni” (Einaudi), lo show farà tappa domenica 23 a Quartu Sant’Elena e martedì 25 a Tortolì.

Il primo appuntamento, domenica, è alle 21.30 all’ex Caserma di via Roma 30, ingresso libero, e rientra nel cartellone della rassegna La luna sotto casa della nuova stagione dell’Estate a Quartu.

Il secondo incontro, martedì, è alle 21, in piazza Fra Locci, ingresso libero, per l’ottava edizione del Festival Venerdì letterario e dintorni di Tortolì.

Sul palco con Francesco Abate (voce narrante), i musicisti Renzo Cugis, Fabio Farigu e Betti Manca impegnati in un recital che ha come piatto forte l’esecuzione dal vivo di brani chiave della scena musicale degli anni Ottanta. Lo spettacolo alterna racconti e suoni in un viaggio dentro un decennio che ha cambiato per sempre linguaggi, desideri e identità: il punk, le radio libere, la new wave, le discoteche arcobaleno, i concerti, le fughe, le amicizie assolute, gli amori disperati, la provincia che sogna Londra, Parigi e Berlino.

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