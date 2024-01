Torna “Filindeu” 

Nella puntata di “Filindeu” che andrà in onda stasera, alle 21, su Videolina, il nostro cuoco per caso, Gianluca Medas (foto) , ha incontrato a Nuoro le signore Elena e Rina per mostrarci l'abilità con cui queste donne realizzano sas origliettas, dolce leggero e saporito.

Nella preparazione particolare è il movimento delle mani che, attraverso movimenti sapienti, imparati con l'esperienza, come in una coreografia antica, realizzano questi gioielli di pasta e miele per allietare i nostri carnevali. Questi dolci sono conosciute in tutta la Barbagia e in Gallura con nomi diversi e differenti fogge: a Orune si chiamano montecadas, in Gallura trizzas e nel nuorese orzulettas.

RIPRODUZIONE RISERVATA