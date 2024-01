Torna “Filindeu” 

Questa sera alle 21 Gianluca Medas (nella foto) conduce su Videolina “Filindeu” e ci porta a Siurgus Donigala.

Qui il nostro cuoco per caso ha seguito il signor Gianni nella ricerca delle erbe dalla mattina presto per capire i segreti di una sapienza antica che rischia di scomparire e poi ha seguito la preparazione del piatto povero, composto da foglie di cicoria selvatica, bietole selvatiche, finocchietto d’acqua ed erba cipollina. Un piatto dal sapore straordinario. La regia della programma è a cura di Massimo Piras. Le erbe selvatiche sono da sempre state utilizzate nella tradizione popolare per arricchire la mensa di chi aveva difficoltà ad avere a disposizione alimenti più consistenti soprattutto in caso di raccolta particolarmente povera.

