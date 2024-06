Torna “Filindeu” 

La puntata di Filindeu di questa sera (alle 21 su Videolina) sarà ancora una volta dedicata a un alimento fortemente territoriale abbinato a una ricetta antica.

«Questa volta ci siamo recati a Terraseo, una piccola frazione di Narcao», racconta il conduttore Gianluca Medas (nella foto) – per raccogliere i segreti della famosa minestra di fagioli bianchi. Questo legume è una varietà tipica, celebre per il suo aspetto caratteristico, con baccelli verdi brillanti e fagioli di diverse tonalità, spesso bianchi o screziati, viene coltivato solo in questa zona con metodi tradizionali tramandati di generazione in generazione. Cresce infatti nei terreni fertili e ben drenati di Terraseo e delle aree circostanti».