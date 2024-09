Torna “Enomusica”: note e sapori  di tutto il territorio 

Il giovedì di Sant’Elena è il giovedì di Enomusica. Ritorna stasera dalle 21 in via Porcu l’iniziativa che promuove note e sapori del territorio con degustazione dei prodotti locali e dei vini delle migliori cantine della Sardegna in calice di vetro accompagnata da musica live. Ad accompagnare la serata, sarà il concerto “Melodie e profumi dei vini” con Graziella Ortu soprano, Moreno Patteri tenore, Olesya Emelyanenko violino, Francesca Pittau al pianoforte e il duo Lavinia Viscuso e Davide Deiana. Intanto ieri al via gli spettacoli sul palco allestito nel sagrato con la commedia dialettale in lingua sarda campidanese “Mellu solu chi mali accumpangiau” di Pierluigi Ibba messa in scena dall’associazione amatoriale Sacro Cuore. Intanto a Sa dom’e farra e all’ex convento dei cappuccini è sempre possibile visitare le mostre legate alla festa, quella dell’uva e Tele in concerto e “Canne al vento , fauna , flora e festa a Quartu”.

