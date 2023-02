Torna “Emmaus”  

Riparte, stasera su Videolina alle 21 il programma “Emmaus - I passi della fede in Sardegna”. La rubrica settimanale di approfondimento religioso è curata anche per questa edizione dal giornalista Paolo Matta (nella foto) per la regia di Massimo Piras.

La prima puntata della nuova serie è dedicata al francescano San Salvatore da Horta, sepolto nella chiesa di Santa Rosalia a Cagliari all’ingresso del quartiere Marina.

La sua figura e grandezza sarà approfondita da padre Salvatore Morittu mentre con monsignor Arrigo Miglio rivivremo la sua recente elezione a Cardinale con un ricordo speciale alla visita di Papa Francesco a Cagliari nel settembre di dieci anni fa.

