Torna Elias Mandreu con “Mantene s’odiu”  La nera eredità della stagione dei sequestri 

Esiste un solido rapporto d’amicizia tra chi scrive, Eugenio Annichiarico (direttore generale dell’assessorato del Lavoro della Regione), i fratelli Mauro (giudice, presidente del Tribunale di Nuoro) e Andrea Pusceddu, ingegnere della Remosa. Non c’è amicizia ma solo sguardo da lettore verso Elias Mandreu, l’essere terzo, che raggruppa da anni i tre professionisti nel sodalizio che firma “Mantene s’odiu”, romanzo che segna il passaggio dalla nuorese Il Maestrale alla milanese Piemme, gruppo Mondadori. Detto ciò, levato il filtro affettivo, vale il giudizio sincero: una delle migliori trame d’investigazione degli ultimi anni.

Doppio filo

Perché? Soprattutto per il doppio filo narrativo che lega un passato prossimo (2021/2022) a un passato remoto (1975) che ci riporta alla stagione più nera della nostra storia criminale. In un libro, in cui ogni passaggio rischia di essere anticipazione o svelamento della risoluzione finale, bisogna procedere con avarizia di particolari. Veniamo all’avvio: in maniera molto crudele e, se vogliamo, spettacolare, a Villamassargia viene ucciso un losco individuo, Cosimo Moni, reduce da una serata esagerata. Chi lo ha giustiziato lo ha punito per qualcosa di infame combinato in gioventù. Ed ecco riemergere un probabile scheletro nell’armadio. Inverno 1975, c’è una donna in ostaggio, un riscatto pronto al pagamento e un imminente rilascio. Ma… E sul ma ci fermiamo. Anche se al lettore scaltro si accende una lampadina: chi ha ucciso Moni voleva vendicare quella donna in ostaggio. Ma… il secondo ma riguarda un altro delitto che segue quello di Cosimo. Questa volta a lasciarci le penne è Marcella Ferrante, la figlia della rapita. Oibò! E qui il primo ragionamento salta e il mistero si infittisce.

Carabinieri

Chi dovrà fare luce fra l’innegabile ma stranissima relazione tra i fatti del 2022 e quelli del 1975? Un carabiniere. Uno bravo e un po’ irrequieto. Ha origini zingare, si chiama Mirko Stankovic ed è stato spedito alla stazione estiva di Santa Lucia. Fine della trama svelabile che si dipana sul ritmo di una scrittura avvincente e ben costruita negli incastri investigativi. Elias Mandreu su questo ha un doppio vantaggio.

L’eredità di un padre

Il primo: il padre dei fratelli Pusceddu era un poliziotto. Andrea spiega: «Nostro padre è morto senza avere avuto il tempo di raccontarmi molto del suo lavoro di poliziotto della Squadra mobile a Nuoro e ai tempi dell’Anonima sequestri. Ricordo alcuni nomi ed episodi, di quando usciva in mimetica la sera e tornava a casa la notte successiva. Sapevo che stava andando a cercare qualcuno, ma non sapevo precisamente chi, oppure dove. Certo, tra le pagine di “Mantene s’odiu” ci sono luoghi ed episodi che parlano di quel periodo storico, ma almeno per me questi sono echi di un qualcosa che io non ho vissuto in prima persona. Ho capito, forse troppo tardi, come mio padre abbia voluto tenere la sua famiglia, e soprattutto me, il figlio minore, lontano da queste cose. Ma mio padre c’è, c’è in qualche dialogo o modo di fare, nel colore di un gilet o nella brace di una MS accesa al buio».

Il lavoro di giudice

Secondo vantaggio, Mauro Pusceddu: «ll lavoro di giudice mi aiuta per immaginare dinamiche, scene, meccanismi mentali che per me diventano quotidianità umana, ma mi do una regola, che anche Elias Mandreu rispetta: nulla di quello che scrivo è ispirato da fatti reali, lo considererei un abuso di posizione». Corretto. «Un giudice giudica un fatto, ma neppure lui può appropriarsi della vita altrui e del diritto di essere dimenticato dopo aver pagato il suo debito, se è stato condannato, o se quel reato lo ha subito». Quindi? «Quindi è tutto credibile, ma tutto inventato. La nostra, come dicono gli americani, è una sorta di science fiction nel noir. Sarebbe bello però ricordarsi ogni tanto delle vittime della piaga dei sequestri, di chi per anni ha avuto bisogno di dormire con la luce accesa, di chi ha visto la propria azienda rovinata, delle molte donne violentate durante i sequestri, di chi è stato ucciso o mutilato, di chi non è più tornato».

Scrittura condivisa

Resta la magia di una scrittura condivisa, anche se spiega Eugenio Annicchiarico: «Elias Mandreu nasce con “Nero riflesso”, Maestrale, nel 2009 ma la nostra amicizia risale a più di 10 anni prima. Un’amicizia che è nata proprio per passioni che avevamo in comune. Quindi, a un certo punto, iniziare a scrivere insieme le cose che ci piacevano è quasi venuto spontaneo. Oggi è diventato un meccanismo rodato, al punto che forse per ciascuno di noi è stato più difficile scrivere da soli che farlo a sei mani». Il metodo? «Costruire preliminarmente una trama molto dettagliata e già divisa in capitoli, che poi vengono divisi tra di noi per essere sviluppati. Una volta che tutti i capitoli sono stati scritti, il romanzo deve essere soltanto montato, esattamente come si farebbe con il girato di un film. In quella fase ha luogo anche il processo di armonizzazione dei diversi stili di scrittura. Anche se ormai ognuno di noi, quando scrive come Elias Mandreu, lo fa con lo stile Mandreu che è diverso da quello che abbiamo come autori individuali».

Il tour

Sarà il festival Florinas in Giallo a ospitare il primo incontro pubblico di “Mantene s’odiu”: appuntamento il 14 giugno in piazza del Popolo alle 19.30. A dialogare con gli scrittori ci sarà il collega Ignazio Caruso. Seguiranno Dolianova il 26 giugno, Macomer il 27, Cagliari il 28, Nuoro il 3 luglio, Sestu il 4, Oristano l’11, Sassari il 12, Portoscuso il 13, Alghero il 19 e Quartu il 25.

RIPRODUZIONE RISERVATA