Torna Deiola, si ferma Ze Pedro 

Comincia a vedere il rientro in campo Alessandro Deiola, fermo da quasi un mese per un’elongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra. Ieri il vice capitano del Cagliari ha svolto parzialmente in gruppo l’allenamento: prima volta dopo l’infortunio. Per un giocatore che si avvia a lasciare l’infermeria c’è uno che ci entra: Zé Pedro, rimasto a riposo per un fastidio al ginocchio sinistro, mentre Ciocci ha proseguito in personalizzato. Oggi rossoblù in campo di mattina, a tre giorni dal Genoa, nella seduta di ieri presente a bordocampo il presidente Tommaso Giulini.

I nazionali

Si è sbloccato Zito Luvumbo. Nell’amichevole vinta 3-2 dall’Angola con lo Zambia l’attaccante ha realizzato il suo primo gol stagionale: l’ultimo era stato il 30 marzo in Cagliari-Monza. Al 40’, sull’1-1, ha raccolto al limite un cross da sinistra e dopo una finta ha battuto a rete trovando una deviazione che ha fatto finire il pallone sulla traversa prima di entrare. Primo gol in nazionale maggiore, torna con rinnovato entusiasmo. Sarà di nuovo a disposizione da domani come Idrissi, Kılıçsoy (ieri 84’ nella vittoria 1-2 della Turchia U21 in Lituania) e Mina (ha giocato ieri notte a New York in Colombia-Australia), mentre Obert è atteso oggi.

