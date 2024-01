Torna dall’ospedale e trova la casa occupata 

Roberto Nocera ha quasi 80 anni (il prossimo marzo): da 14 viveva in piazza Medaglia Miracolosa, a San Michele, in una casa popolare del Comune dove pagava un contributo di 42 euro mensili. Roberto è un pensionato («600 euro al mese per riuscire a sopravvivere»), niente figli né partner. Una vita normale, con molti sacrifici, come tanti. Fino a quella domenica di fine luglio 2022, quando è entrato in ospedale per curare una “perforazione gastrica” ed è rimasto ricoverato fino al 10 ottobre. Quel giorno, sarebbe dovuto tornare finalmente a casa ma la “sua” casa era stata occupata due mesi prima. «Una donna con una bambina ha sfondato e ha occupato», racconta. «Quella era casa mia, lì dentro vivevo da quattordici anni. Lì avevo tutta la mia vita, le mie cose, i mie indumenti, la mia tv».

La denuncia

Roberto presenta subito una denuncia alle forze dell’ordine, con la speranza di poter riottenere il proprio appartamento assegnato dall’amministrazione. Non sa niente della persona che gli ha occupato casa. «Ho paura di tornare lì da solo», racconta. Come se non bastasse, ad agosto, mentre era ancora ricoverato, qualcuno (chi?) trova il suo bancomat e si porta via la pensione di un mese. Senza casa, né soldi, Roberto trova comprensione e ospitalità all’Aquilone (sede di Flumini) di don Carlo Follesa: «Vivo in una stanza, non è una casa ma almeno non sono in strada. Mercoledì scorso, però, mi hanno detto che dovrò lasciare la stanza dopo l’Epifania. Adesso non so dove andare. Non posso crederci, con i problemi di salute con cui devo fare i conti, non ce la faccio a vivere in strada. Ho lavorato tutta la vita, il Comune mi ha aiutato con la casa, io ho sempre pagato tutto. Adesso non ce la faccio. Sono vecchio, in strada non riesco a vivere».

Il Comune

La gestione delle case popolari Erp è un mondo dove capita che il legittimo affidatario, se si assenta anche solo per poco tempo, si ritrovi con la casa occupata da persone. In questi casi, l’amministrazione ha le mani legate. Il perché lo spiega Gabriella Deidda, assessora alle Politiche per al casa: «Nel rispetto della legge, l’amministrazione fa la segnalazione alle autorità competenti, poi la nostra competenza non può andare oltre». Tradotto: anche se si tratta di una occupazione abusiva, il Comune non può di propria iniziativa ripristinare la legalità. E questo perché «bisogna aspettare il provvedimento dell’autorità giudiziaria», spiega ancora l’assessora Deidda.

Il caso di Roberto è seguito, sin dalla scorsa estate, dai servizi sociali che fino al ricovero in ospedale poteva garantire anche l’assistenza domiciliare. Perché Roberto cammina con difficoltà, si regge su una stampella, e ha una serie di problemi di salute che gli rendono la vita più complicata. «Si tratta di una situazione complessa per la quale stiamo cercando una soluzione», spiega l’assessora Viviana Lantini.

L’appello

Domani Roberto dovrà lasciare la stanza dove vive all’Aquilone: senza una soluzione, rischia di trovarsi in strada. Il Comune troverebbe, di sicuro, una sistemazione in una comunità alloggio dove vivono altre persone in difficoltà. Lui preferirebbe una stanza dove poter stare da solo. «Ho 80 anni, è molto faticoso vivere così. A me basta anche una camera. Il Comune dice che può aiutarmi a pagare un affitto», lo fa con tutte le persone in difficoltà, «ma devo avere un contratto. Ma con una pensione di 600 euro, con i prezzi di mercato un affitto per me è impossibile».

