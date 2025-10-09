Torna “Comix Box” 

“Comic Box” celebra stasera alle 21, su Videolina, la sua decima puntata con una serata speciale ricca di comicità, musica e ospiti di grande talento. A condurre lo show Gabriele Cossu (foto) , affiancato dalla simpatica e irriverente Marta, valletta fuori dagli schemi, e dalla brillante Francesca Zara, voce comica del programma.

Ospiti della decima puntata saranno Alverio Cau, comico sardo e musicista, porta il suo stile inconfondibile da "showman tuttofare", capace di passare con naturalezza dall’intrattenimento musicale alla conduzione di eventi, festival e spettacoli. Con lui, ogni performance è una sorpresa e Bruce Ketta, direttamente da Zelig, comico milanese noto per i suoi monologhi taglienti.