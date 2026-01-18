Torna “Comic Box” 

Stasera, alle 21, Videolina ripropone la terza puntata del programma “Comic Box”: risate assicurate per il varietà che accende il lunedì sera.

Ospite musicale e comico della serata di questa sera: Giuseppe Masia da Olbia, con i suoi sketch irresistibili e le canzoni tutte da ridere. Per la stand-up comedy arriva da Genova l’inconfondibile stile di Daniele Raco, tra ironia tagliente e racconti esilaranti.

A guidare la serata televisiva è il brillante comico Gabriele Cossu (nella foto) , affiancato dalla simpatica e frizzante Marta, per uno show dal ritmo travolgente. Una serata da non perdere all’insegna dell’umorismo e del talento comico.