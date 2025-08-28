VaiOnline
telecomando
29 agosto 2025 alle 00:32

Torna “Comic Box” 

Quinta puntata di “Comic Box” in onda questa sera su Videolina alle 21. Prosegue il viaggio nel mondo della risata con il varietà comico condotto da Gabriele Cossu (foto) , affiancato dall'inseparabile Francesca Zara. In studio anche la presenza inconfondibile di Marta, pronta a colorare la puntata con la sua originalità.

Ospiti speciali della puntata: Bruce Ketta (alias Matteo Iuliani), direttamente da Milano, comico noto per il suo stile ironico e tagliente che ha conquistato il pubblico di Zelig. Benito Urgu, leggenda della comicità sarda, porta sul palco la sua satira pungente e il suo carisma unico, per un'esibizione da non perdere. Una puntata ricca di risate, personaggi esilaranti e momenti di puro intrattenimento.

