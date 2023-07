Torna “Coloriamo l’estate”, al via i laboratori per i bimbi 

Doppio appuntamento per i più piccoli ad agosto nella biblioteca dei ragazzi in via Dante. Il sistema bibliotecario urbano, in collaborazione con la Cooperativa Comes, organizza due incontri per stimolare alla lettura i più giovani.

I laboratori dal tema “Coloriamo l’estate”, si terranno martedì 1 agosto alle 10 (per bambini da 0 a 5 anni) e giovedì 3 agosto (per bambini da 6 a 10 anni). Per avere informazioni e partecipare è possibile contattare il numero 070 86012801 o recarsi direttamente in biblioteca. Intanto anche nel mese di agosto e la prima settimana di settembre, le biblioteche comunali e l’archivio storico chiuderanno il sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA