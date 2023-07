Torna “Carignano Experience”: tour e degustazioni nelle vigne 

Viaggio all’insegna della degustazione nelle vigne dei produttori del carignano, per apprendere i segreti della produzione e l’arte della viticoltura secolare del nettare dei fenici. Anche quest’anno, al via il “Carignano Experience” un vero e proprio tour dove si coltivano le uve più importanti dell’isola di Sant’Antioco. «Abbiamo lavorato insieme al Ccn, centro commerciale naturale, alla cantina Sardus Pater, ai produttori di vino e alle guide turistiche per realizzare un prodotto turistico nuovo che promuovesse il nostro carignano - dice l’assessore alle attività produttive Roberta Serrenti - allo stesso tempo l’iniziativa offre un'esperienza nelle vigne, unica e autentica. Si tratta di visite guidate che portano i turisti e i visitatori in genere alla scoperta di tradizioni e saperi della nostra coltivazione a piede franco».

Si parte domani con la prima azienda agricola da visitare e poi con tappe settimanali fino al 19 agosto, data prevista per il carignano wine festival, dove tutti i produttori saranno in mostra per il festival dedicato al vino del sulcis. Le visite fatte direttamente nelle vigne, terminano assaporando un ottimo vino carignano e degustando i prodotti tipici del territorio in una cornice, quella dei vigneti, che regala emozioni uniche e originali soprattutto per chi non ha mai avuto modo di toccare con mano uve e vitigni. Tra gli appuntamenti, l’immancabile Calice di stelle, nella zona storica.

RIPRODUZIONE RISERVATA