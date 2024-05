Torna “Bridgerton” e adesso tocca a Penelope 

Non solo balli, fiori, costumi e parrucche: alla terza stagione “Bridgerton”, la serie cult di Netflix, scopre la vulnerabilità. Parola di Nicola Coughlan, l’attrice irlandese protagonista dei nuovi episodi nei panni dell'ex brutto anatroccolo Penelope. Al centro delle 8 puntate che Netflix proporrà in due tranche, una dal 16 maggio e la seconda dal 13 giugno, l'evoluzione del suo personaggio e del rapporto con l'amato Colin, come hanno raccontato i due attori a Milano per promuovere la nuova stagione.

Tratta dai bestseller di Julia Quinn, la serie made in Shondaland è ambientata nel mondo aristocratico della società londinese dell'epoca della Reggenza. Dagli scintillanti balli a Mayfair ai nobili palazzi di Park Lane, non c'è nulla che sfugga alle orecchie di Lady Whistledown, nom de plume con cui l'apparentemente innocua Penelope firma le sue cronache mondane. Ma in questa stagione la ragazza cambierào: anche il fiore più timido prima o poi sboccia è il claim che sottolinea l'evoluzione del personaggio di Penelope, da sempre innamorata senza speranza del giovane Colin, uno degli 8 figli Bridgerton da cui prende il nome la serie.

«Penelope subirà una rivoluzione estetica totale, ma è superficiale perché non crede in se stessa», racconta la sua interprete, «proprio come Colin non crede in se stesso. Crescono insieme e finalmente si trovano». Penelope «è un personaggio molto moderno, una scrittrice, una business woman, ma anche una giovane», sottolinea Nicola Coughlan, «che vuole l'amore, proprio come tutti noi». L’amore che ha anche sfumature sensuali: «Abbiamo girato una scena scritta benissimo, reale, onesta e sexy». Ride: «Alla fine Penelope si è presa la sua soddisfazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA