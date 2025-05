Torna “Bistimenta”  

La nuova edizione di “Bistimenta” in onda stasera dalle 21 su Videolina e condotta da Ambra Pintore (foto) inizia con una bella storia personale. Una storia alimentata dal coraggio di sognare di un botanico di Atzara, Maurizio Savoldo. Un professore che lascia un lavoro sicuro per dedicarsi alla passione della sua vita: creare un laboratorio di tintura naturale dell’orbace.

«Andremo poi a Codrongianos», spiega Pintore,« con il collezionista Andrea Zucca Pais, per scoprire un’interessante ricerca ricca di aneddoti sulla moda in uso tra ’800 e ’900. Infine, l’artista Mabi Sanna ci racconterà del suo ritorno ad Anela, in Goceano, dove trova ispirazione per raccontare le donne sarde che con i loro pregiati bustini danno vita alle sue affascinanti sedie d’artista».