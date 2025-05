Torna “Bistimenta” 

Appuntamento oggi su Videolina (alle 21) con “Bistimenta” il programma di Ambra Pintore e la regia di Massimo Sulis.

Pintore si dedicherà ai bustini di Codrongianos, elemento distintivo del Logudoro, davvero un esempio di raffinata fattura e preziosi ricami e tessuti di cui parlerà il collezionista Andrea Zucca Pais. Andremo tra le campagne di Atzara per raccogliere le radici de s’orighedda, la robbia, pianta dalla quale si estrae il rosso per la tintura delle gonne in orbace. E poi entreremo nel laboratorio di tintura di Maurizio Savoldo per scoprire come si ottiene il rosso granato che caratterizza la gonna e sa chinta di Atzara con una doppia tintura. Infine a Pirri, William Cara Zanda, un collezionista e sarto restauratore.