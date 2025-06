Torna “Bistimenta” 

Oggi, alle 21, va in onda su Videolina una nuova puntata di “Bistimenta” condotta da Ambra Pintore (nella foto) che spiega «con Francesca Patteri, proseguiamo la vestizione iniziata a Dorgali de su Estire ’e randa, un abito festivo femminile recuperato dopo anni di ricerche grazie alla caparbietà dell’associazione per le tradizioni popolari Tiscali Dorgali e grazie alla consulenza di Franca Rosa Contu. Continuiamo la lavorazione di sa zoiga il gioiello simbolo di Dorgali che l’orafo filigranista Libero Patteri sta realizzando per noi. Ci occupiamo dei boleri di Codrongianos che con una grande passione Andrea Zucca Pais colleziona da anni. Ed infine ci dedicheremo alle donne senza volto di Mabi Sanna, opere d’arte pittoriche che evocano indiscutibilmente le donne sarde».