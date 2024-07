Torna Birramassargia nell’area eventi in via dello Sport 

È ormai diventato un evento fisso dell’agosto massargese, un appuntamento imperdibile in tutto il territorio per i tantissimi appassionati dell’homebrewing, la produzione artigianale della birra. Sarà di scena oggi, nella consueta cornice dell’arena eventi di via Dello Sport, Birramassargia, il festival curato dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune e caratterizzato dal mix di birre artigianali, prodotti del territorio e buona musica.

Quella che prenderà il via alle 20 sarà l’ottava edizione. Come novità stavolta ci sarà un’esposizione di moto per la quale qualunque biker potrà mettere in mostra la propria due ruote per il puro piacere della condivisione. A farla da padrone però, saranno 6 birrifici artigianali, tra conferme e new entry: gli appassionati potranno degustare le produzioni del Bam, Birrificio artigianale mogorese, di A Mine of Beer (Carbonia), Birrificio 4Mori (Guspini), Birrificio Alvure (Elmas), Brewpub Bunker (Carloforte) e Arabus Beer (Arbus). Dopo varie edizioni caratterizzate dalla musica rock e dal cantautorato, ad intrattenere le svariate centinaia di appassionati che in ogni edizione affollano l’arena eventi, ci sarà stavolta il gruppo “Tieni il tempo” cover band di tributo agli 883. Ricchissima l’offerto di food e street food confezionata con i prodotti del territorio. «È forse l’evento al quale siamo più affezionati, - dichiara Andrea Tocco, presidente della Pro Loco - Birramassargia cresce di pari passo alla promozione del territorio e delle produzioni locali». Concorda la sindaca Debora Porrà: «Abbiamo sempre creduto in questa manifestazione che grazie alla Pro Loco è ormai diventata un brand territoriale».

