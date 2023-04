Torna “Bimbinbici”, modifiche alla viabilità e strade chiuse  

Torna anche quest’anno “Bimbinbici” che taglia il traguardo della 24esima edizione. L’iniziativa, organizzata dalla Fiab è in programma per domenica 7 maggio dalle 9 alle 13, con partenza e ritorno in via Porcu, nello spazio della piazza XXVIII Aprile

Approdata a Quartu già da qualche anno, la manifestazione ha sempre coinvolto tantissimi bambini che assieme ai genitori hanno colorato la città in sella alle loro bici, imparando così non soltanto quanto è importante lo sport ma anche a rispettare l’ambiente.

In vista dell’iniziativa che richiamerà tantissimi partecipanti, la Polizia locale ha già preparato l’ordinanza che prevede una serie di modifiche alla viabilità. Dalle 10,30 circa sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo delle biciclette nelle vie Porcu, Martini, Garibaldi, piazza Santa Maria, viale Colombo, Gramsci, via Della Musica, S’Arrulloni, Beethoven, Salieri, Fiume, Merello, Sant’Antonio, Fadda, Perra, Sant’Ignazio, Monsignor Angioni, Marconi. E ancora via Cagliari, piazza Azuni fino al ritorno in piazza XXVIII Aprile.

