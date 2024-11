Torna Attobius, una due giorni di cori e musica 

Decimo anniversario e nuovo appuntamento con “Attobius, festas e traditzionis”, due giorni di concerti di musica classica in occasione della festa di Santa Cecilia, a Sestu. L’appuntamento è per venerdì 22 e domenica 24 novembre. La rassegna è a cura dell’associazione Tam Tam.

Venerdì, nella chiesa San Giorgio Martire, alle 17.30, si terrà la Santa Messa in onore di Santa Cecilia celebrata dal parroco don Sergio Manunza e con la musica del Gruppo corale Santa Cecilia, dal coro “Lorenzo Perosi” e quello dei catechisti della parrocchia di San Giorgio, che per l’occasione canteranno insieme diretti dal maestro Ignazio Perra. A seguire, alle 19, il concerto “Voci in armonia – viaggio musicale con la magia delle voci in coro”, col coro polifonico giovanile “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cabras, diretto dal maestro Fenisia Erdas. Domenica invece si va a san Gemiliano, con il concerto per oboe e archi “Classic music – percorso musicale fra celebri melodie classiche”, tenuto dall’ensemble Trame Sonore.

