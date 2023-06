Torna “Atobiu in is allineddus”, la tradizionale passeggiata 

Si terrà domenica la 4ª edizione di “Atobiu in is allineddus”. La località si trova nel punto più alto di Silius ed è conosciuto in tutto il circondario per la storica fonte d’acqua perenne, circondata da ontani naturali (alinos in sardo). La manifestazione che avrà inizio alle 9.30 con il ritrovo a Is Alineddus da dove parte passeggiata nello sterrato di circa 6 chilometri. La passeggiata di difficoltà turistica avrà la durata di circa due ore: grazie alla presenza della guida Antonio Forci, sarà possibile conoscere il comprensorio geografico della zona. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 i bambini fare un giro sul pony. Dalle 16, vi sarà un intrattenimento musicale curato da Iknos Party.

RIPRODUZIONE RISERVATA