Torna Ateneika, la festa degli studenti 

Saranno trenta gli artisti che si alterneranno sul palco del Cus: i big della musica italiana, come Lo Stato Sociale, secondi al Festival di Sanremo nel 2018, e Nesli, ma anche gli artisti locali come Praci, ed i dj che intratterranno il pubblico fino a tarda notte, tra cui i dj di Radiolina, media partner dell'evento. Quest'anno spazio anche agli artisti emergenti sardi: l'esperienza musicale si arricchisce con un nuovo palco che si aggiungerà al main stage.

Un evento reso possibile dal lavoro di 150 volontari, impegnati nell'organizzazione e nella gestione del festival che, come gli altri anni, sarà ad accesso gratuito fino al raggiungimento della capienza massima. Ateneika, di cui è partner il gruppo L’Unione Sarda, prenderà il via giovedì alle 19.30, con la cerimonia di apertura e la premiazione della Coppa Rettore, torneo di calcio a 11, seguita dal One hour party.

Ateneika è tornata: da giovedì all'11 giugno 11 giorni di sport e musica, ospitati nella sede del Cus Cagliari, la cittadella sportiva del Polo “Sa Duchessa” di via Is Mirrionis. Dopo il successo dell'edizione 2022, che ha registrato oltre 105 mila presenze, il Festival universitario più atteso da studenti e giovani torna con moltissime iniziative e tanti artisti sul palco, tra cui Nesli e lo Stato Sociale, attesi il 6 e 7 giugno. L'accesso sarà gratuito fino al raggiungimento della capienza massima.

Il programma

Socializzare

Ma non sarà la sola novità, come annuncia il manager di Ateneika, Alessio Correnti: «Abbiamo allestito un'area dedicata interamente alle facoltà, per permettere agli studenti di conoscersi tra loro. La parola che rappresenta Ateneika, infatti, è network, network di istituzioni, studenti, volontari e vogliamo rafforzare il più possibile questa rete». Volontà espressa anche dal senatore Marco Meloni, presidente del Cus Cagliari: «Ateneika è un modo di stare insieme tra studenti. Vogliamo che il campus sia un luogo ricreativo e di ritrovo ma allo stesso tempo anche un luogo di cultura: si può studiare e fare sport congiuntamente. Ci stiamo impegnando a sviluppare il complesso di Sa Duchessa così che l'esperienza dello studente diventi il più completa possibile».

Lo sport

Lo sport è infatti l'altro protagonista del Festival di Ateneika: sono quattordici le discipline con le quali si cimenteranno 1500 atleti, tra studenti, docenti e personale dell'ateneo, che rappresenteranno le sei facoltà nei giochi universitari per aggiudicarsi il medagliere, vinto nella scorsa edizione dalla Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche. «La sfida tra facoltà richiama un motivo storico che apprezzo», afferma il prorettore Gianni Fenu. «Si tratta di un momento di unione e condivisione tra il complesso degli studenti che è motivo di orgoglio. Lo sport non è mai disgiunto dalla cultura e per questo auspichiamo una sinergia sempre maggiore tra Ateneo e Cus Cagliari».

La crescita di Ateneika registrata negli ultimi anni ha imposto anche un'evoluzione della comunicazione, come ha spiegato la prorettrice alla comunicazione e all'immagine di Unica Elisabetta Gola: «La partecipazione al festival è diventata una forma di esame attiva per gli studenti del corso di laurea in Scienze della comunicazione».

