Torna anche Orro nell’Italia a Macao 

Dopo il buon avvio (una sconfitta con la Polonia, poi tre vittorie) nella Pool in Turchia, l’Italvolley di Julio Velasco torna in campo domani nel secondo turno della Nations League femminile per blindare la qualificazione ai Giochi di Parigi. A Macao, in Cina, debutto domani alle 10 contro la Francia, quindi giovedì all’alba (6.30) contro le Repubblica Dominicana, sabato (sempre alle 6.30) contro il Brasile, per chiudere domenica alle 13.30 contro le padrone di casa cinesi. Tutto in diretta su Dazn e in streaming sul volleyball-tv.

In questa seconda fase, entrano in gruppo anche le protagoniste della finale di Champions League, a cominciare da Alessia Orro, che subentra a Francesca Bosio e affiancherà in regia l’altra palleggiatrice, Carlotta Cambi, che si è comportata molto bene ad Antalya.

Per la narboliese, dopo lo stage con Lorenzo Bernardi e Juan Manuel Cichello, saranno i primi match agli ordini dello storico ct, che oggi dirigerà l’allenamento alla Galaxy Arena, palasport da 16.000 spettatori.

Le 14 azzurre

Palleggiatrici : Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici : Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Myriam Sylla. Centrali : Marina Lubian, Anna Danesi (capitana), Sara Bonifacio, Sarah Fahr. Opposti : Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Liberi : Monica De Gennaro, Eleonora Fersino. Ct : Julio Velasco.

