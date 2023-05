Torna all’asta la Cittadella finanziaria 

Il complesso di via Cesare Pintus è composto da quattro fabbricati. Una parte è concessa in locazione all’Agenzia delle Entrate (in precedenza era vigente anche un contratto di locazione anche con l’Agenzia del Territorio) e alla società Servizi Assistenziali che gestisce la Residenza Vesalia, una comunità integrata con residenza sanitaria assistiita. A causare lo stato di crisi era stata la contrazione dei ricavi dei contratti d’affitto che avevano messo in difficoltà l’azienda rispetto agli obblighi con le banche, in modo particolare con la Bnl (creditore che vantava un’ipoteca sui fabbricati della Cittadella finanziaria). In conseguenza del protrarsi della situazione di difficoltà, gli amministratori della Nuova Italcostruzioni aveva ritenuto di optare per la soluzione concordata della crisi. Dopo l’assemblea dei creditori, la proposta di concordato era stata votata da oltre 88% dei creditori.

La società fa capo a due gruppi familiari: metà degli eredi di Vinicio Sarritzu e l’altra metà degli eredi di Patrzio Murtas. I liquidatori giudiziari, Roberta Mucelli e Stefano Scano, hanno proposto l’ennesima asta per i primi di luglio, mettendo in vendita l’intero complesso per 12.960.000 euro (offerta minima in aumento da 400mila euro). L’anno scorso, a marzo, era stata proposta asta per 23 milioni di euro, ma nessuna offerta valida era arrivata.

Poco meno di tredici milioni di euro, dieci in meno rispetto allo scorso anno. È fissata per il prossimo 6 luglio la nuova vendita giudiziaria per la vendita della “Cittadella finanziaria”, quattro corpi di fabbrica con una superficie commerciale di oltre 25 mila metri quadrati, messi all’asta nell’ambito del concordato preventivo della società Nuova Italcostruzioni srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Madeddu e Paolo Sanna.

L’asta di luglio

Il concordato

Il valore degli immobili

«L’attivo concordatario è stato stimato», si legge nel concordato, «in 31.846.130 euro. La posta di gran lunga più consistente dell’attivo è costituita dal valore delle immobilizzazioni materiali, pari ad euro 26.780.430 euro». Il valore dei terreni e dei fabbricati, era stato stimato nel 2019 dai periti del Tribunale, era di 26.775.000 euro. Nel procedimento davanti al collegio presieduto dal giudice Ignazio Tamponi era stato anche individuato il passivo, stimato in poco più di 22 milioni di euro.

Il nuovo avviso

Ieri è comparso il nuovo avviso che fissa dunque l’asta al 6 luglio, con il valore di vendita ribassato a meno di 13 milioni di euro per l’intero complesso della Cittadella finanziaria, praticamente alla metà del valore che era stato indicato nel concordato. La procedura prevede che la proprietà possa essere assegnata in un unico blocco, oppure frazionata per singoli corpi di fabbrica. Ora bisognerà attendere l’estate per capire se ci saranno offerte.

