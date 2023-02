Torna al rogo re Cancioffali 

«Anche se per alcuni aspetti in tono minore, per ragioni economiche, sarà un carnevale mai visto», promettono gli organizzatori. Dopo due stagioni penalizzate in un modo o nell'altro dall’effetto pandemia, Cagliari si prepara a vivere dieci giorni all’insegna della festa: dal centro alla periferia, passando per Pirri, le strade torneranno a essere teatro delle sfilate. Con le maschere tradizionali cittadine, panetteras , pappafigu , tialus , che faranno da cornice all’immancabile Carmen Miranda che con is Dottoris chiuderanno la parata. Soprattutto, ci sarà Re Cancioffali che sarà bruciato in via Santa Margherita. «Dal domani», giovedì grasso, «al 26 febbraio», la mattina la Vespiglia in via Azuni, la sera la pentolaccia al Villaggio pescatori di Giorgino, «dieci giorni di festa con sfilate, animazioni, spettacoli per adulti e bambini», spiega l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Programma

Sono tante associazioni coinvolte: dalla storica Sa Ratantira Casteddaia (che cura il coordinamento delle sfilate il 16, 19 e 21), all’associazione senza confini fino al Villaggio pescatori. Ma poi anche Altr@rte (che riporta il carnevale in piazza del Carmine martedì 21, dalle 10, con animazioni, dj e zeppole per tutti), Locanda Latina (che sempre in piazza del Carmine organizza domani, venerdì e sabato il Carnival beer fest, con aree dedicata ai bambini, al djset e e agli artisti di strada), Strada Facendo (che sabato 18, dalle 16 all’ora di cena, nei 63 negozi di via Manno e via Garibaldi regalerà zeppole a chiunque entrerà nei negozi – tutto il programma sul sito www.levasche.it – quindi animazione finale con personaggi dei cartoon per i bambini dalle 19 alle 21 davanti alla giostra di Carmen Duville in piazza Garibaldi). Spazio anche al teatro con Su Carrasciali Pirresu targato Il Crogiuolo di Rita Atzeri: appuntamenti il 19, il 21 e il 26 febbraio a Casa Saddi. «Abbiamo fatto in modo che le sfilate tradizionali non fossero solo nel centro storico ma un po’ in tutte le vie della città», spiega l’assessore Sorgia, «l’obiettivo è coinvolgere quanti più quartieri possibile. Sono sicuro che ci sarà tanta partecipazione», aggiunge.

Le sfilate

La prima sfilata domani, per giovedì grasso: partenza alle 16.30 da piazza Indipendenza (Castello) con arrivo a Stampace. Domenica, invece, il via alle 17.30 dal Corso e arrivo nel Largo. Martedì grasso, infine, partenza alle 17 da via Roma, arrivo in via Santa Margherita con il rogo di Re Cancioffali. ( ma. mad. )